Damso : son deuxième Bercy rempli en quelques minutes !

La consécration pour Dems.

Il y a quelques jours, certains fans de rap devenaient un peu tristes après les annonces de Damso sur Instagram la semaine dernière : apparemment, il pourrait s'agir de sa dernière année dans le rap game. Le Belge s'est prévu une saison 2022 bien chargée avant de tirer sa révérence, mais avant cette date qui nous rendra sûrement tous assez tristes, Dems compte bien profiter de ce qu'il a créé : une communauté de fans incroyables qui le soutient jusqu'au bout, en streaming ou en concert.

Il y a à peine une semaine Damso remplissait Bercy en à peine quelques minutes grâce aux billetteries en ligne. Un exploit que le rappeur vient de renouveler, puisqu'il a à nouveau rempli Bercy pour une autre date (le lendemain, le 17 décembre 2022) en quelques minutes après l'ouverture de la billetterie. Selon la rumeur, le succès des place est tellement grand qu'un marché de revente s'est déjà mis en place et que les billets y sont revendus assez chers.

Une fois qu'il aura tout donné sur scène, Damso a donc exprimé le souhait de partir voyager avec sa famille et se couper de son quotidien actuel. On espère cependant avoir toujours droit à un petit morceau de temps en temps, puisqu'il a avoué qu'il aimerait bien transformer un camping car en l'équipant d'un home studio, au cas où l'envie lui viendrait de lâcher un 16. Pour les plus nostalgiques, on vous invite à vous replonger dans sa carrière au moins depuis "Batterie Faible", pour que vous puissiez voir comment il a évolué.