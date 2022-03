Dinos annonce le projet le plus "froid" de sa carrière

Dinos a pris la parole sur Instagram pour parler de son avenir et ce qu'il compte faire lors de ses prochains projets. Un long texte pour expliquer ses envies et ses orientations musicales dans les prochains mois, les prochaines années. C'est détaillé, clair et limpide.

"3 albums, 3 moods, 3 succès qu'ils soient d'estime ou commerciaux. Mais le plus important c'est que ces 3 projets ne se ressemblent pas. J'enregistre "Hiver à Paris" en ce moment. J'essaie de faire la musique la plus "Jxles" possible. Honnête, vulnérable et brutale. Je veux faire l'album le plus intemporel et le plus froid de ma carrière. Envoyez-moi des prods avec de l'âme, des loops. Pas de drill, de mauvaise trap, j'ai déjà le numéro d'Heezy Lee donc n'envoyez pas non plus des toplines qui ressemblent aux siennes. Lezzgo."