Fivio donne son Top 5 des rappeurs new-yorkais actuels

Et s'inclut dedans.

C'est une discussion et un débat dont on ne se lasse jamais tant les réponses peuvent être multiples et les possibilités infinies. A la question de DJ Akademiks dans le podcast "Off The Record" qui demandait à Fivio Foreign qui étaient les meilleurs rappeurs actuellement à New York, le drilleur ne s'est pas démonté et a sorti une liste qui a tout d'un All Star Game. Il s'est mis dedans avec Lil TJay, Kay Flock, Bobby Shmurda et Rowdy Rebel.

"Moi, Lil TJay, Kay Flock, Bobby [Shmurda], Rowdy [Rebel]. Kay Flock enfermé, tu vois ce que je veux dire."