Dr. Dre : ses titres pour GTA sont disponibles en streaming !

Et ça, c'est une bonne nouvelle !

Si vous suivez un peu l'actualité du rap américain en général et celle de Dr. Dre en particulier, vous savez forcément que cela fait des années qu'on attend un album devenu mythique et qui ne sortira certainement jamais, "Detox". Surtout, Dre est devenu un véritable homme d'affaires, même s'il n'a jamais cessé de faire de la musique. Le problème, c'est qu'on ne l'entend pas ou peu ou pas assez. Bref, choisissez votre état d'esprit. Alors quand des inédits débarquent sur les plateformes de streaming, forcément, on jubile ! Car oui, les inédits qu'il a créés et enregistrés pour une extension du jeu vidéo Grand Theft Auto Online : The Contract sont désormais disponibles, même pour ceux qui ne possèdent pas le jeu. Au total, ce sont donc six titres qui viennent de débarquer sur les plateformes sur lesquels on retrouve Eminem, Ty Dolla Sign, Snoop Dogg, Busta Rhymes, Anderson .Paak, Rick Ross, Thurz, Cocoa Sarai et le regretté Nipsey Hussle. Vous pouvez retrouver tous les morceaux de Dr. Dre sur Spotify, Apple Music ou YouTube.