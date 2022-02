Gazo : pourquoi il a changé de nom

Le seul moyen pour réussir ?

Si, aujourd'hui, Gazo est un rappeur reconnu, respecté et bankable, ça n'a pas toujours été le cas. Comme beaucoup, il a galéré avant de comprendre ce qui clochait. Ce n'était pas son niveau, ni son talent mais son blaze ! Alors, il a décidé d'en changer pour faire du sien une marque gage de qualité et de sérieux. Il l'a parfaitement expliqué dans le podcast "TheVie Radio" de Ritchie Santos et Damso où il était invité en compagnie d'Orelsan et de Skread.

"Je n’avais plus rien à perdre. Il y avait Bramsito, Brvmsoo La Deb et moi qui m’appelais Bramsou, je passais pour un fake car ils avaient plus de lumière."

Inspiré de son vrai prénom, Ibrahima, sans doute certainement un diminutif ou un surnom, Bramsou semblait manquer de crédibilité aux yeux de Gazo qui, en plus de changer de blaze, a changé de style pour s'immerger totalement dans la drill qui est aujourd'hui devenu sa signature et dans laquelle son nom fait figure de référence. En gros, Gazo a fait un all in avec son projet "DRILL FR". Changement de nom, changement de style, il lui fallait réussir.

Quand on voit ce qu'est devenu Gazo, peut-être qu'effectivement, tout était lié...