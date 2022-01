Le D revient nous ambiancer avec "J'aime bien" !

Découvrez le nouveau single "J'aime bien" de Le D

Le D fait son grand retour ! Depuis son arrivée remarquable en 2017 avec le clip exclusif "Ça va barder", le D collectionne les millions de vues et streams. D'une efficacité redoutable, son tube "À ma table en collaboration avec DJ Vielo et DJ Anilson avait notamment inondé les clubs, à une époque où il était encore possible de danser... Désormais, le clip cumule plus de 20 millions de vues.

Aujourd'hui, Le D revient plus déterminé que jamais à nous ambiancer ! Son titre "J'aime bien" s'impose déjà comme une référence sur le réseau social Tiktok. Mis en avant par des influenceurs majeurs (Habitue toi, Loukaki, Riyad et Selma...), le #JaimeBienChallenge nous invite à préparer nos meilleurs pas de danse, en attendant la réouverture des boîtes de nuits !

Avec son rythme dansant, sa mélodie efficace et son gimmick ravageur, le morceau est une explosion de sonorités qui restent en tête. Composé par le célèbre Beni Bass, "J'aime bien" est le titre à intégrer à nos playlists pour des nuits endiablées, sans fin. Le D a donc bien raison de nous rappeler que : "Le retour du D, j'aime bien" !

