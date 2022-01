Power offre 2 Bitcoins et l'enregistrement d'un album !

La plateforme Web 3.0 lance le Power Worldwide Music Contest.

Le Power Worldwide Music Contest vient d'être lancé sur les réseaux sociaux, pour donner aux artistes passionnés la possibilité de financer un projet sans maison de disque. Pour des raisons financières autant que créatives, Power a décidé de donner au vainqueur du concours 2 bitcoins (d'une valeur de +/- 70.000 €), en plus de la possibilité d'enregistrer un album aux soins des équipes de Power ! Pour essayer de donner une indépendance complète aux artistes, et la possibilité de se financer grâce à leur communauté pour une interaction plus directe avec le public. L'artiste accepte de céder des parts de son projet à ses auditeurs, pour se rapprocher d'eux.

Le Power Worldwide contest music est un concours pendant lequel des artistes de tous horizons peuvent poster sur la page Instagram @power.io leur réalisation, un son d'une minute avant le 20 janvier. Le public votera pour sélectionner le titre phare, dont l'auteur recevra 2 bitcoins, en plus de pouvoir enregistrer et promouvoir son album !