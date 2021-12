Ol Zico nous parle de sa réalité !

Alors qu'il vient tout juste de dévoiler son nouvel album "Ma réalité", Ol Zico s'est confié sur sa dernière création ! Tout juste sortie dans les bacs, le rappeur originaire de l'Essonne explique puiser son inspiration dans les différentes époques du rap. Bercé par des projets iconiques du hip-hop français tel que la bande originale de "La Haine", Ol Zico a vu le rap évoluer et s’émanciper. "J'ai commencé à écrire mes premières rimes en 1996", confirme ce dernier. Le rappeur du 91 explique ensuite que son projet réunit des productions dont les dates de créations varient énormément.

"Dans "Ma réalité", il y a des couplets qui ont été écrits en 2005, et d'autres morceaux qui ont été terminés quelques jours avant la sortie de l'album. On a même rajouté un tout dernier son à la dernière minute. Je l'ai posé une semaine avant d'envoyer le rendu. Périodiquement et musicalement, le projet a complètement traversé les époques et les gens vont surement le ressentir."