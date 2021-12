Koba la D : 7 dates de suite à La Cigale

Nouveau statut pour le rappeur du 91.

Koba la D fait un peu figure d'OVNI dans le rap français. Son attitude, son flow, sa manière de rapper si particulière ont fait que sa musique a longtemps été très clivante. A l'image d'un Jul, extrêmement critiqué lors du début de son explosion, Koba a lui aussi fait face à pas mal de haters, qui lui reprochaient notamment son comportement ou une musique trop "simpliste". Mais malgré tous ces reproches, le rappeur a tracé sa route et est désormais confortablement installé dans le rap FR. On peut même dire qu'il a changé de statut.

En effet, Koba La D a annoncé qu'il allait donner plusieurs concerts pendant l'année 2022, pou rencontrer sa fanbase toujours plus grosse. Mais surtout, il a annoncé qu'il allait se produire 7 fois à La Cigale, célèbre salle parisienne. 7 concerts qui auront presque lieu d'affilée : les 2, 3 et 17 mars, puis le 26 et 27 avril et enfin le 26 et 27 mai. Une performance complètement inédite, s'il arrive à faire salle comble à chaque fois. Mais au vu de son succès actuel, on ne se fait pas trop de soucis.

En effet, le rappeur du 91, venu tout droit du bat 7, vient également de dévoiler son projet 'Cartel Vol. 2" il y a quelques semaines. Dessus, on retrouve notamment des feats avec Green Montana, Naps, MHD, Jul ou encore Jozii, preuve que Koba la D collabore désormais avec la totalité du game. Il a même participé au projet "Classico Organisé", sous la direction de Jul. Longtemps contesté, on peut dire qu'aujourd'hui Koba est en train de petit à petit faire fermer quelques bouches en continuant à rallier toujours plus de fans.