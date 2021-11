Koba LaD : l'homme qui valait deux miliiards

Et on parle de streams...

Alors qu'il a à peine 21 ans, Koba LaD s'est imposé comme une figure de proue du rap français actuel. Chacune de ses sorties est un succès et il est très recherché en featuring. Après vous savez ce que l'on dit : les hommes mentent, pas les chiffres. Et cette semaine, le rappeur du 9.1. a fêté ses deux premiers milliards de streams ! Oui, oui, vous avez bien lu, deux MILLIARDS ! Cela inclut évidemment ses deux albums certifiés platine ("VII" et "L'Affranchi"), ses deux singles de diamant, ses feats avec Niska et Gazo et son dernier long-format "Détail" qui sera certainement certifié platine en tout début d'année 2022, un peu moins d'un après sa sortie. Encore inconnu il y a cinq ans, le jeune rappeur confirme qu'il est bien un des plus talentueux de sa génération.

À seulement 22 ans, Koba LaD vient d’atteindre le seuil des… 2 MILLIARDS de streams ???? pic.twitter.com/60e6lr4p3s — RAPLUME (@raplume) November 25, 2021

Et les chiffres devraient continuer à monter puisque Koba va sortir une mixtape le 10 décembre, "Cartel Vol.2" et comme Orelsan avec ses tickets d'or ou Lacrim avec des billets, il a aussi préparé un gros coup marketing en proposant au grand gagnant de son jeu, parmi tous ceux qui vont précommander l'album, de faire un tour de char d'assaut avec lui ! Toujours plus loin, toujours plus fort. Et pourtant, rien que les featurings de cette tape font déjà saliver puisqu'il le rappeur du Bât.7 a annoncé la participation de Laylow, Gazo, Oboy, Landy ou encore Frenetik.

S'il envisage d'arrêter sa carrière assez vite, Koba LaD aura, en peu de temps, marqué de son empreinte le rap français.

Souvenez-vous, les hommes mentent, pas les chiffres.