Niska a donné un concert surprise sur TikTok

Et ça a été une vraie réussite !

Vraiment, il y a une chose qu'il faut reconnaître aux rappeurs français, c'est qu'ils savent mieux que tous les autres artistes utiliser toutes les possibilités que leur offrent les réseaux sociaux. Certains ne donnent plus d'interviews, se contentant de communiquer directement par ce biais avec leurs fans. D'autres offrent du contenu exclusif à leurs abonnés. Ce week-end, Niska a même été beaucoup plus loin en donnant un concert directement sur TikTok. Une manière plus qu'originale de défendre son dernier projet "Le monde est méchant".

Surtout, le rappeur qui a grandi à Evry n'a pas fait les choses à moitié. Il a changé plusieurs fois de looks et d'endroits pour donner des ambiances différentes à chacun de ses titres. On le voit même se faire remaquiller en direct alors qu'il passe d'un set up à un autre ! Il ne s'est pas contenté de dérouler ses meilleurs morceaux dans un seul studio sans bouger ou sans faire le show. Non, non, Niska a tout donné et c'est vraiment une prouesse, à la fois artistique et technique. La preuve que ce concept a plu ? A un certain moment, il y avait plus de 50 000 personnes qui le suivaient en direct et les réactions sur Twitter ne laisse aucune place au doute sur la réussite de ce projet.