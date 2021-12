Youtube : Naps, Moha K et Soso Maness dans le Top des clips les plus vus en 2021 en France

Un classement largement dominé par le rap.

YouTube a communiqué son Top 10 des clips musicaux les plus regardés sur la plateforme en 2021. Sans surprise, Naps domine le classement.

2021 se termine et comme chaque année, Apple, Spotify, Deezer et YouTube font le bilan. Alors que Naps, Jul ou encore Ninho font partis des artistes les plus écoutés de l’année sur Spotify et Apple Music, on peut en retrouver certains dans le Top YouTube. En effet, Naps confirme le carton de son titre "La Kiffance" en occupant la première place avec 107 millions de vues en 2021. Derrière lui, on retrouve la tornade Moha K avec "Vroum Vroum" qui cumule 99 millions de vues. En troisième position, Soso Maness en feat avec PLK sur "Petrouchka" totalise 92 millions de vues. Un podium qui est donc largement dominé par des rappeurs, alors que le classement rassemble tous les genres musicaux.

Derrière eux, d’autres artistes issus du rap ou de la pop urbaine sont présents comme Alonzo, Kore, Tayc ou encore Booba. Ce dernier, à la septième place, précède d’ailleurs celui qu’il a défendu récemment, Naps. Le rappeur marseillais arrive une seconde fois dans le classement grâce à la vidéo de son morceau "La Danse des bandits" en collaboration avec SCH. Voici le classement complet :