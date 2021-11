Guizmo : découvrez le tracklisting de "10 ans"

Son album sortira le 17 décembre.

Guizmo vient d'annoncer la sortie pour le 17 décembre de son dixième album solo, justement intitulé "10 ans". Ce projet sortira le 17 décembre et sera composé de 15 titres inédits. Ceux qui l'achèteront en physique auront également la chance de lire une bande-dessinée qui retrace la vie de Guizmo. Sur ce projet, on retrouvera trois featurings en la personne de Taiz, Klem et Atanih.