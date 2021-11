Ninho : il a failli faire un feat avec Cardi B!

Un morceau qui aurait sûrement été un gros tube.

Les featurings entre rappeurs français et rappeurs US ont souvent accouché d'un morceau au mieux "passable", même s'il existe aussi de très bonnes collabs. On a souvent reproché le manque de professionnalisme et l'attitude hautaine de certains artistes US lorsqu'ils viennent bosser avec nos frenchies (le dernier en date, Rich The Kid avec Niska). Mais ça n'empêche pas les français de continuer à vouloir décrocher la grosse collab et tenter de faire un gros hit. Récemment, c'est Ninho qui a avoué qu'il avait un feat avec une grosse star US dans les tuyaux.

L'artiste en question, c'est Cardi B, rien que ça. Une des plus grosses vendeuses des 5 dernières années, également très présente sur les résaux sociaux. Ninho est récemment en promo pour son prochain album "Jefe", qui arrive le 3 décembre prochain. En interview avec Mouloud Achour pour Clique, NI a été amené à se prononcer sur l'absence de featurings sur son projet. Il déclare du même coup que le projet aurait très bien pu être construit autrement, et qu'il avait notamment prévu un gros feat avec Cardi B.

Ninho annonce qu’un feat avec Cardi B était prévu



« Elle était ouverte, après elle est tombée enceinte. Après, on a coupé le truc. » pic.twitter.com/DbhtzLm69Z — Mouv' (@mouv) November 27, 2021

Un morceau qui ne s'est malheureusement pas fait : "Elle était ouverte, et elle est tombée enceinte. Après, on a coupé le truc" affirme Ninho. Mauvais timing pour le rappeur, qui a finalement préféré livrer un album entièrement solo. Mais on ne desespère évidemment pas de voir ce feat se faire dans le futur !