Ninho : découvrez les dates de sa tournée

La fin d'année 2021 sera celle de Ninho ou ne sera pas. Alors que le rappeur a annoncé la sortie de son album "Jefe" pour le 3 décembre et qu'il sera en concert à l'AccorHotels Arena juste avant Noël, le 20 et 21 décembre, le rappeur du 9.1. a fait encore plus fort en annonçant une très grosse tournée et surtout une date à la U Arena le 10 septembre 2022 ! Star incontesté de la jeune génération, rappeur le plus certifié de l'histoire du rap français, N.I. voit les choses en (très) grand !