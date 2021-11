BigFlo et Oli sont en studio

Gros retour pour les deux frères de Toulouse.

Lors de la sortie du documentaire sur Big Flo et Oli, fin 2020 sur Netflix, les deux frères de Toulouse avaient annoncé qu'ils voulaient faire une vraie pause, après 5 ans passés à sortir des albums chaque année et faire le tour des grosses salles de France. On se méfiait un peu de cette annonce de "pause", qui cache souvent un coup marketing, mais dans le cas des deux rappeurs, c'était une véritable "disparition" : on ne les a vus presque nulle part pendant un an. Désormais, l'heure est venue pour eux de remettre les gants.

C'est en tout cas le message que Bigflo et Oli ont voulu faire passer sur le compte Instagram, dans une story qui est pour l'instant encore disponible. L'image, postée il ya deux jours, contint un cours texte qui s'adresse directement aux fans : "il est minuit. On est encore en studio chez nous à Toulouse. On s'est dit que stratégiquement c'était pas judicieux de faire une story. Et à la fois... On en avait envie. On a la pression de fou. On travaille dur pour ne pas vous décevoir. On se fait même parfois du mal entre frères involontairement. Mais l'album avance bien. Vivement qu'on se retrouve. Mais pas tout de suite. Il nous faut encore du temps".

Un message assez énigmatique : à la fois on comprend que ça bosse beaucoup en studio, mais aussi que ça a l'air très dur et très compliqué, et qu'il leur faut encore du temps. Voilà qui nous rend curieux quant au contenu de leur futur album. Il faut dire qu'on comprend que Bigflo et Oli aient la pression : leur dernier album, "La Vie de Rêve", sorti en 2018, avait décroché le triple platine. Ca ne va pas être facile de faire mieux !