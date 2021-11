American Music Awards : Megan Thee Stallion, Lil Nas X, Doja Cat et Drake dominent le classement

La cérémonie s'est déroulée cette nuit à Los Angeles.

De retour en direct et en public après des éditions marquées par la pandémie, les American Music Awards étaient de retour avec de grands favoris comme Olivia Rodrigo, nommée sept fois ou de The Weeknd nommés six fois. Parmi les autres favoris, on retrouvait Bad Bunny, Doja Cat et Givēon qui ont tous reçu cinq nominations chacun tandis que Drake et Ariana Grande en comptait quatre. A noter que lors de cette cérémonie, ce sont les fans qui votent et que la cérémonie s'est déroulée au Microsoft Theatre de Los Angeles et a été diffusée en direct sur ABC.

Drake a reçu la récompense d'artiste hip-hop masculin de l'année, tandis que Megan Thee Stallion était récompensée dans la catégorie féminine. Elle a aussi remporté la récompense du meilleur album rap de l'année et de la chanson qui a le plus buzzé de l'année. Cardi B qui faisait ses premiers pas comme présentatrice du show a été récompensée dans la catégorie "Meilleur titre rap" avec "Up". Logiquement, Lil Nas X a remporté le prix de la vidéo avec "Montero" tandis que Doja Cat remportait plusieurs trophées dont ceux d'artiste R&B de l'année et de l'album R&B de l'année. Kanye West gagnait le prix de l'artiste gospel tandis que The Weeknd était désigné artiste R&B.

Retrouvez la liste complète des gagnants ci-dessous avec, en gras, le nom du gagnant.

Artist of the Year Taylor Swift

Ariana Grande

BTS

Drake

Olivia Rodrigo

The Weeknd

New Artist of the Year 24kGoldn

Givēon

Masked Wolf

Olivia Rodrigo

The Kid Laroi

Collaboration of the Year 24kGoldn f/ Iann Dior “Mood”

Bad Bunny & Jhay Cortez “Dákiti”

Chris Brown & Young Thug “Go Crazy”

Doja Cat f/ SZA “Kiss Me More” – WINNER

Justin Bieber f/ Daniel Caesar & Givēon “Peaches”