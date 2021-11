Snoop Dogg : découvrez le tracklisting de "The Algorithm"

Le 19e album de Snoop Dogg.

Snoop Dogg est éternel. Ce vendredi 12 octobre, il va sortir son 19e album, "The Algorithm", une longévité rare dans le rap game et dans le monde de la musique en général. C'est aussi son premier projet sur Def Jam Rercordings, label mythique qu'il a rejoint comme "creative consultant executive" qui lui a permis de signer l'excellent Benny The Butcher.

Le chien de Long Beach a dévoilé le tracklisting de ce projet officiellement intitulé "Snoop Dogg Presents : The Algorithm" qui compte 25 titres. Les fans savaient déjà que E-40, Too $hort, Ice Cube, Benny The Butcher, Jadakiss et Busta Rhymes étaient présents grâce aux singles déjà sortis. Mais ils ont eu la surprise de constater que la liste des invités était finalement longue comme le bras puisqu'elle contient des artistes comme Kokane, Ty Dolla $ign, Redman, Method Man, Usher, Fabolous, Dave East et Wiz Khalifa.

Découvrez le tracklisting de "The Algorithm"

1. Snoop Dogg – Intro

2. Redman & Method Man – Alright f. Nefertitt Avani

3. Snoop Dogg – No Bammer Weed

4. Eric Bellinger, Snoop Dogg & Usher – New Oldie

5. Fabolous & Dave East – Make Some Money f. Snoop Dogg

6. Malaya – Anxiety

7. Jane Handcock – Like My Weed

8. YK Osiris – Applying Pressure f. Snoop Dogg

9. Blxst & Snoop Dogg – Go To War

10. October London – I Want You

11. August 08 – Gyu f. Ty Dolla $ign & Bino Rideaux

12. Malaya – Inspiration

13. Mount Westmore (Snoop Dogg, Ice Cube, E-40 & Too Short) – Big Subwoofer

14. Snoop Dogg, Benny The Butcher, Jadakiss & Busta Rhymes – Murder Music

15. Heydeon – Been Thru

16. Snoop Dogg – Qualified f. Larry June & October London

17. Choc – Everybody Dies

18. Jane Handcock – By & By

19. Snoop Dogg & DJ Cassidy – Diamond Life f. Mary J Blige

20.Jane Handcock – Whatever You On

21. Nefertitti Avani – Make It Last

22. Snoop Dogg – No Smut On My Name f. Battle Loco & Kokane

23. Snoop Dogg – Get My Money f. Prohoezak

24. Camino – Steady f. D Smoke & Wiz Khalifa

25. Snoop Dogg – Outro