Juice WRLD : on connait la date de son prochain album

Encore un nouvel album posthume...

On vous a déjà parlé à maintes reprises des fameux albums posthumes de rappeurs (XXXTentacion, Pop Smoke, Lil Peep, etc...), avec souvent le même constat. On doute que l'artiste aurait validé la direction artistique prise par son projet posthume, qui ressemble bien souvent à une longue liste de featurings sur laquelle se retrouve la crème du rap US à chaque sortie (Lil Baby, Gunna, Young Thug, Quavoet les autres, on vous voit...). En ce qui concerne Juice WRLD, à ce niveau là, on est servis.

Le rappeur est décédé en décembre 2019. Depuis, on l'a vu apparaître de nombreuses fois en featuring, mais aussi avec un projet posthume, "Legends Never Die", sorti en 2020. Un projet où, pour le coup, il n'y avait pas tellement de feats et on peut penser qu'il respectait ce que l'artiste avait créé de son vivant. Aujourd'hui, on connaît la date du prochain album de Juice WRLD, "Fighting Demons". Le projet sera disponible le 10 décembre prochain, dans moins d'un mois.

Pour l'instant, seulement 12 titres sont confirmés sur la tracklist, avec la présence en feat de Lil Uzi Vert, Roddy Ricch, Kid Cudi, Miley Cirus et quelques autres moins connus. Ls dates n'ont pas été choisies au hasard, puisque début décembre correspond également avec la naissance du rappeur, le 2, ainsi qu'avec l'anniversaire de sa mort, le 8. Le destin est parfois assez ironique. Pour ceux qui veulent voir à quoi ça va ressembler, le morceau "Already Dead", présent sur l'album, a déjà été dévoilé sur les plateformes.