Caballero et JeanJass annoncent "Zushiboyz" un tout nouveau projet commun !

Un projet limité à 1500 exemplaires !

Alors qu'ils avaient respectivement sorti "OSO" pour Caballero et "Hat Trick" pour JeanJass, les deux rappeurs ont décidé de se retrouver pour concevoir un tout nouveau projet ! Intitulé "Zushiboyz", ce dernier opus aura une particularité bien propre à lui puisqu'il n'y aura que 1500 exemplaires disponibles à la vente. Les artistes belges ont également publié un post sur Instagram en indiquant la date de la sortie, prévue pour le 15 décembre, le tout en ajoutant quelques informations complémentaires : "Précommandez notre nouveau projet limité et uniquement en vinyle Zushiboyz. Seulement 1500 exemplaires disponibles, on vous conseille d’aller vite. Attention, pour les plus vifs, une version collector est disponible en seulement 100 exemplaires numérotés et dédicacés." Concernant le projet en lui-même, il comportera 9 titres dont des featurings avec Isha, Alkpote, Benjamin Epps, Limsa, Seyté ou encore Rizla. Malheureusement pour ceux qui ne pourront pas se procurer la version physique, cet opus ne sera pas disponible en streaming...

Voici la tracklist de "Zushiboyz" :

1. Intro

2. Gambinos ft Isha

3. Top Shelf

4. Nouveau QB ft Alkpote

5. Chant du cygne ft Rizla & Seyte

6. Je paye pas ça

7. Adriano ft Limsa

8. Omelettes ft Benjamin Epps

9. Chats Sauvages

