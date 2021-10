Roddy Ricch annonce un classique

Son nouvel album sera bientôt prêt...

Roddy Ricch est toujours en train de mettre la touche finale à son deuxième album et à la suite de "Please Excuse Me For Being Antisocial" qui date de 2019.

Pendant que les fans attendent patiemment le projet, le rimeur de Compton a fourni une mise à jour au cours du week-end en expliquant quelles normes son album doit respecter avant de se sentir à l'aise pour le sortir.

"Pour que nous sortions l'album, nous devons avoir une politique de "No Skip" (comprendre par-là, être méticuleux jusqu'au bout)", a-t-il écrit sur sa story Instagram ce week-end. No skip peut aussi s'entendre dans le fait que, lorsque l'auditeur écoutera le projet, il ne passera jamais aucun morceau...

Pour étayer son affirmation audacieuse, l'artiste lauréat d'un Grammy a donné aux fans un avant-goût de son prochain album en partageant un extrait du nouveau matériel sur Instagram jeudi 7 octobre.

Roddy a sous-titré l'aperçu avec un emoji en forme de sablier, laissant penser que son nouvel album est bel et bien en route et que sa sortie n'est plus qu'une question de temps...

Le jeune rappeur de 22 ans prend son temps avec le projet, mais il a fait allusion à une possible mise à jour du titre de l'album à "LIVE LIFE FA$T" en septembre. À l'époque, il semblait avoir un total de 18 pistes avec une durée de 51 minutes.

Roddy Ricch teases new album "Live Life Fa$t" ????



⏩ READ MORE: https://t.co/toOkvnAlbq pic.twitter.com/Ae53NIi1UD — HipHopDX (@HipHopDX) September 14, 2021

Même sans l'arrivée du projet, Roddy Ricch est resté occupé en studio avec des gens comme Kanye West, alors qu'il faisait une apparition dans son titre "Pure Souls" de Donda. Roddy a également fait équipe avec Bino Rideaux au début du mois d'octobre pour "LEMME FIND OUT".