Lil Wayne : son best-of des titres de "Tha Carter"

Une des plus grandes épopées solo du rap US.

Depuis 50 ans, on a pu voir passer pas mal de grands rappeurs. Mais dans toute cette liste, combien peuvent véritablement se vanter d'avoir complètement changé le game ? Seulement de très rares génies, comme Dr. Dre, Tupac, Biggie, le Wu, 50 Cent et quelques autres. On peut évidemment rajouter Lil Wayne à cette liste des "game changers", puisqu'en effet, plus rien n'a été pareil après le passage de Weezy. S'il a changé le rap, c'est notamment grâce à sa série d'albums "Tha Carter", devenus classiques.

Bonne nouvelle pour ses fans, le rappeur du Sud a annoncé qu'il comptait célébrer sa carrière en sortant un best of des titres de toute sa série d'albums "Tha Carter", qui compte désormais 5 volumes officiels et quelques rééditions. Ce best of se présentera sous la forme de vinyles, l'objet parfait pour les amoureux de rap un peu collectionneurs, à la recherche de pièces originales. Cette déclaration de Wayne date du 8 octobre, et ce best-of contiendra 19 hits du rappeur, sélectionnés par ses soins selon ce qu'il pense être ses meilleurs morceaux.

Le pack est déjà disponible sur le site Internet de Lil Wayne, et les fans commenceront à recevoir leur achat à parti du 12 Novembre. Si vous êtes en panne d'inspi pour un cadeau de Noël, ça peut servir ! Vous y retrouverez des hits devenus classiques comme "A Milli", "Go DJ", "Hustler Musik", "Lollipop", bref, tous les morceaux qui nous rappellent à quel point le rappeur était un OVNI au moment de son explosion.