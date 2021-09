Drake vante le talent de J. Cole

Pourtant, le Champagne Papi est d'habitude avare en compliments.

La compétition dans le rap fait que les rapports entre les artistes sont parfois plus que tendus. Parfois, ça devient même franchement la guerre, comme entre Kanye West et Drake actuellement, avec des coups bas et des remarques vicieuses. On a donc rarement l'occasion d'observer de vraies amitiés dans le rap game, ou même simplement des gestes de respect sincères entre deux MCs, en particulier lorsqu'ils sont au top. Du coup, cette sorte de "passage de relai" entre Drake et J. Cole qui a eu lieu cette semaine, a de quoi étonner.

Lors de la première date de la tournée de J.Cole, le "Off-Season Tour", qui a débuté à Miami, les deux rappeurs étaient ensemble sur scène. Drizzy en a profité pour laisser parler son coeur : "Je sens que je dois dire quelque chose, parce que ça n'est pas souvent qu'on se retrouve ensemble sur scène. Mais toi, t'as fait le freestyle Pipe Down l'autre jour, pas vrai ? Dedans tu dis que tu mérites la médaille de bronze de ta génération, derrière Kendrick et Drake", déclare le canadien à son pote J.Cole.

Drake qui met du respect sur J.Cole suite au freestyle sur "Pipe Down" de ce dernier.



Il y déclarait qu'on le plaçait 3e de sa génération derrière Drizzy et Kendrick????.pic.twitter.com/kdGoxAhNeb — Hyconiq (@Hyconiqmag_) September 25, 2021

Il enchaîne ensuite : "Je veux que tu comprennes quelque chose. Tu es sans doute un des plus grands rappeurs à avoir touché un micro. Je veux que tu saches qu'il y a plein de gens dans le monde qui savent que J.Cole est en tête en pole position. Je t'aime de tout mon coeur, t'es mon frère, un de mes artistes favoris et j'apprécie vraiment que tu m'aies invité ici". Des déclarations émouvantes, suivies d'une belle accolade franche. Aucun doute, il y a énormément de respect entre ces deux monstres. Ca change des guerres un peu ridicules dans notre rap français...

???? « Certified Lover Boy » de Drake vient d’être certifié disque de platine !



1,000,000 d’exemplaires vendus en 20 jours seulement ! ????



???? Il devient l’album à avoir atteint le plus rapidement le platine en 2021. pic.twitter.com/UOU9ao1ksq — Kroniqle • Actus Rap ???????? (@Kroniqle_) September 24, 2021

On pourrait répondre à Drake que lui aussi, il s'en sort bien, puisque "CLB" vient tout simplement de faire des scores historiques sur les plateformes