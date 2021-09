Cheu-B : découvrez le trackliting de "Welcome To Skyland, Vol.2"

Le 17ème arrondissement est très productif en ce moment !

On a vraiment beaucoup vu Cheu-B en featuring pendant ces dernières années. Depuis la sortie de son album "Icône" en 2019, il multiplie les apparitions et occupe le terrain avec son rap bien crade, très proche de la street. Il est notamment très présent aux côtés des rappeurs de Paris intra-muros, avec qui la connexion est forcément plus automatique. Mais ça y est, cette fois il est retourné au four pour nous cuisiner une mixtape qui est attendue de longue date par les fans : "Welcome To Skyland vol. 2", la suite du premier opus sorti en 2017.

Avec toute la force qu'il a donnée pendant ces deux ans sans projet, on pouvait imaginer qu'il serait à son tour bien entouré sur sa tape. On n'est pas déçus : DA Uzi, Leto, Kepler, Gazo, Kaza et Kodes sont venus lui prêter main forte, attendez-vous donc à des morceaux qui remuent fort, comme souvent de la part de Cheu-B. On le retrouvera donc avec quelques uns de ses plus fidèles poto dans le game comme Leto, avec qui il a beaucoup bossé. Au total, 17 titres (un clin d'oeil à son arrondissement ?) dont 6 featurings.

Le rappeur a dévoilé toute cette tracklist dans une petite vidéo postée sur ses réseaux. Une vidéo où on le voit vêtu dans un style très proche de celui du film "Kill Bill", de Tarantino. Voilà qui nous promet un opus bien tranchant, à déguster sans modération à partir du er octobre, date de sortie officielle du projet !