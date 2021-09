The Fugees de retour sur scène, les premières images

Ils ont fait un premier concert à New York.

Après avoir annoncé leur réunion pour fêter, ensemble, le 25e anniversaire de leur classique "The Score", The Fugees a donné un premier concert à New York, leur tout premier depuis 16 ans. Malgré une attente de près de trois heures, les personnes présentes ont eu droit à un sacré aperçu de la tournée par Wyclef Jean, Pras Michel et Lauryn Hill. Le groupe a interprété des titres phares tels que "Zealots", "Ready or Not", "How Many Mics", "Killing Me Softly" et plus encore tout en offrant aux fans un freestyle brûlant de Wyclef.

Ce que les médias américains ont remarqué, c'est que le public était totalement éclectique, ce qui n'est pas étonnant puisque les Fugees ont toujours été alternatifs et ont surtout voyagé dans le monde entier, apportant avec eux une foule de cultures et d'influences différentes. Il y avait des personnes de 20 ans comme de 40 ou 50 qui ont connu le groupe au temps de sa splendeur.

Evidemment, la scène s'est aussi transformée en tribune politique quand Wyclef a parlé et rappé sur la crise des migrants haïtiens au Texas et a mis en cause le président Biden.

Ce concert a aussi l'occasion de certaines mises au point. Le groupe est revenu sur les raisons de sa rupture, Lauryn Hill a expliqué pourquoi elle a arrêté la musique pendant des années, le tout étant évidemment intimement lié. Elle a aussi demandé au public de respecter le miracle de leur nouvelle réunion.

Mais ce que l'on retient surtout, c'est le plaisir de les voir à nouveau sur scène ! Vivement leur date française !