Jul annonce "Classico organisé"

Avec Kaaris et Rohff !

La rumeur était plus qu'insistante : Jul préparait la suite de "Bande Organisée" mais il avait cette fois décidé d'ouvrir le concept à des artistes parisiens et pas uniquement à des rappeurs marseillais. Il semble que la rumeur disait vrai. En effet, le blondinet a posté un message qui ne laisse que peu de place au doute sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'un compteur avec juste la mention "Clasico Organisé". Pour ceux qui n'y connaissent rien au football, sachez qu'un Classico est un match entre les équipes de Paris et Marseille. Autrement dit, on ne part pas sur un "Bande Organisée 2" stricto sensu mais plutôt sur une compilation plus large mélangeant les genres, les villes et les styles. On ne le saura pas tout de suite car le rendez-vous est fixé au 29 octobre. Mais si jamais cela venait à se vérifier, ce serait complètement fou surtout si le succès était aussi fort que pour "Bande organisée".