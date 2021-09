Eminem va-t-il sortir "Marshall Mathers LP III" le 1er octobre ?

Il y a un vrai faisceau d'indices !

Ces dernières années, Eminem a tendance à sortir des albums que personne n'attend prenant totalement le public et le game par surprise. Et il a raison puisque ça marche ! De "Kamikaze" en 2018 à "Music To Be Murdered By: Side B" en janvier dernier, Slim Shady a clairement indiqué qu'il appréciait la surprise. Et selon les fans, cela devrait continuer puisque, pour eux, les indices s'accumulent quant à la possible sortie du troisième opus de la série "Marshall Mathers LP".

Pour commencer, ils pensent qu'un article de Fredwreck, un des collaborateurs de longue date d'Eminem, indique la sortie d'un projet imminent. La publication, partagée dans ses stories sur Instagram, montre une image de la maison d'enfance d'Eminem, qui était la même photo utilisée pour la pochette originale de "Marshall Mathers LP". Ils notent également que Fredwreck a publié une photo d'un bâtiment avec le numéro d'adresse 1001, toujours en story sur Instagram, ce qui, selon eux, suggèrerait une date de sortie ce vendredi 1er octobre.