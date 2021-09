The Fugees se réunissent pour une série de concerts !

Alors ça, c'est LA bonne nouvelle : Lauryn Hill, Wyclef Jean et Pras des Fugees se réunissent officiellement pour fêter le 25e anniversaire de "The Score", leur album classique sorti en 1996 ! Et cela ne prendra pas la forme d'une petite fête mais plutôt d'une grande tournée internationale dans 12 villes qui débutera le 22 septembre avec un spectacle intimiste à New York. The Fugees se produiront aussi à Chicago, Oakland, Los Angeles, Atlanta, Miami, Newark et Washington, DC, avant de partir à l'étranger à Londres, au Nigeria et au Ghana.

JUST ANNOUNCED! Diaspora Calling Presents: FUGEES The Score 25th Anniversary Tour! @Mslaurynhill, @wyclef & @prasmichel are reuniting on 11/28! Tickets go on sale Friday @ 10am. pic.twitter.com/lr7xyreLF9 — Capital One Arena (@CapitalOneArena) September 21, 2021

Ce seront les premiers concerts des Fugees depuis 15 ans. Les billets devraient être mis en vente le vendredi 24 septembre. Un événement donc.

Car la route aura été longue pour en arriver à cette heureuse conclusion. Rappelons que le groupe s'est séparé en 1997 après que Wyclef et Lauryn Hill ont eu une aventure alors que le chanteur était marié à la créatrice Marie Claudinette. Selon une biographie du groupe, Lauryn Hill aurait menti à Wyclef Jean concernant sa possible paternité à propos de son fils Zion alors qu'en réalité, le garçon est le fils d'un des enfants de Bob Marley, Rohan. "À ce moment-là, quelque chose est mort entre nous", écrivait Wyclef à l'époque. "J'étais marié et Lauryn et moi avions une liaison, mais elle m'a fait croire que le bébé était à moi et je ne pouvais pas pardonner ça... Elle ne pouvait plus être ma muse. Notre sortilège d'amour a été rompu."

Dans un entretien à HipHopDx, Lauryn Hill s'était également confié sur une possible réunion des Fugees.

"Les Fugees ont une histoire complexe mais percutante. Je ne savais même pas que c'était le 25e anniversaire de notre album avant que quelqu'un ne m'en parle. J'ai décidé d'honorer ce projet important, son anniversaire et les fans qui ont apprécié la musique en créant une plate-forme pacifique où nous pourrions nous unir, interpréter la musique que nous aimions et donner l'exemple de la réconciliation au monde."

Chacun a su faire un pas vers l'autre pour notre plus grand plaisir. Et fans français, rassurez-vous, vous ne serez pas oubliés puisque les Fugees se produiront à la Défense Arena le 4 décembre 2021 ! On a hâte !