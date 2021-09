Kanye West compare Fivio Foreign à Jay-Z !

Fivio Foreign comparé à Hov' par Kanye après leur collab.

La relation entre Fivio Foreign et Kanye West est encore toute jeune : ça n'est que depuis le couplet remarquable de Fivio sur "Off The Grid" sur l'album "Donda" qu'ils ont noué des liens. Non seulement l'album a fait ses débuts à la première place du Billboard 200, mais il a également donné à Ye son neuvième placement consécutif au sommet du classement.

Dans une récente interview dans l'émission "Los Angeles Leakers" sur la radio Power 106, Fivio a réagi à son apparition sur "Donda" et a révélé que Kanye lui avait fait un énorme compliment après avoir enregistré son couplet :

"Ye à qui je te fais penser ?" déclare Fivio. "Il lâche genre : "Je ne sais pas, c'est une bonne question." "La question étant posée on passe à autre chose et on part manger ou autre chose. Puis d'un coup Kanye me sort : "C'est bon je l'ai ! Hov !" "J'me retrouve en mode attends what ? Hov ? " Il dit : " Hov ! "

Peu de temps après que le couplet "Off The Grid" de Fivio soit devenu public, les fans ont voulu que Fivio et Kanye travaillent davantage ensemble. Après qu'un fan ait twitté son souhait que Kanye devienne le producteur exécutif de la carrière complète de Fivio, Fivio a répondu que Kanye serait justement aux commandes de son premier album.

He doin my Album. https://t.co/wzhvj5BOX1 — Fivio Foreign (@FivioForeign) August 27, 2021

Un projet encore plus attendu après son couplet sur "Off The Grid", sa déclaration sur la DA de ce premier opus et son séjour en prison après s'être fait interpellé à Fort Lee New Jersey.