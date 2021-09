Tems : un été pour tout changer

Plus rien ne sera comme avant pour Tems.

Pour certains, Tems était bien connue, notamment grâce à son morceau "Damages" ou bien grâce à sa collaboration avec Khalid sur le titre "Know Your Worth" en 2020. Pour les autres, le monde ne peut plus tourner sans Tems depuis quelques semaines seulement.

Elle a 26 ans et on se demande pourquoi les choses n'ont pas été plus vite pour elle. Talentueuse, elle apprend le piano, le chant et écrit puis produit seule "Mr Rebel", son premier titre en 2018. Cependant, pour le plus grand public international, c'est cet été que tout a changé pour la chanteuse suite au succès de sa collaboration avec Wizkid sur "Essence". Le titre est dans la playlist des chansons préférées de Barack Obama en 2020, fait son entrée dans la playlist "Song of the Summer" sur Spotify en juin 2021 et pourtant, la chanteuse n'était même pas satisfaite de son couplet lors de l'enregistrement. Tems ouvre le bal avec sa voix et ses jeux de regard vers la caméra dans le clip en nous répétant durant le refrain : "Tu n'as besoin d'aucun autre corps."

Message reçu pour Drake qui l'a invité sur le très attendu "Certified Love Boy", un album qui s'est écoulé à plus de 600 000 exemplaires aux USA en première semaine. On la retrouve en featuring avec Drizzy sur le morceau "Fountains", faisant d'elle et Yebba les deux seules femmes présentes sur le projet. D'ailleurs, ses fans s'étonnent toujours autant qu'elle ait pu collaborer avec le Canadien et c'est avec une grande simplicité et amusée qu'elle a expliqué leur rencontre sur Twitter : "J'ai cuisiné du ragoût de poulet, le poivre les a un peu étouffé, mais ils ont adoré ça."

I cooked Chicken stew and rice for them, the Pepper choke them small, but they loved it ???? #AskTems???? https://t.co/1iaKsE2Jue — TEMS (@temsbaby) September 9, 2021

Tandis que "Essence" vient d'être certifié disque d'or aux USA, les projecteurs sont dirigés vers Tems et elle en profite pour annoncer l'arrivée d'un EP ce mercredi 15 septembre, intitulé "If Orange Was a Place" et dont le premier extrait "Crazy Tings" est déjà disponible. Tenez-vous prêts à découvrir davantage son univers, car elle prépare son album pour l'année 2022.