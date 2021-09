Kanye West accusé de plagiat par T-Pain

T-Pain a fait un livestream sur Twitch le 1er septembre. Dans cette vidéo, le chanteur a raconté l'histoire de Kanye West qui l'a dissuadé de dire des lyrics pour les récupérer pour son propre compte. Il s'agit de paroles issues du titre "Danger" qui figure sur la mixtape de Pain, "Pain's Prevolver"

"Je vais vous parler d'une fois où mes punchlines "ringardes" ont été volée. Mon frère Kanye m'a volé une partie de mon texte. Je ne pouvais pas le croire. Kanye a volé une de mes punchlines après qu'il m'ait dit que c'était ringard . Je travaillais sur "Watch the Throne" et j'étais tellement fier de ma nouvelle mixtape à venir parce qu'il y avait surtout du rap. Du coup, je faisais écouter mes morceaux à Kanye parce que je voulais vraiment son avis. C'est mon frère et j'avais la chance de lui faire écouter mes titres."

Le rimeur de "I Like Dat" a poursuivi :

"Mes titres ne l'ont pas vraiment branché. Il ne savait pas que je pouvais rapper de la sorte. Et puis, sur un des titres, j'avais cette phase : ‘I got beef like two burgers, you n-ggas win slow and I’m smarter than Steve Urkel' en référence à la famille Winslow (Issue de la série des années 1990, Family Matters, NDLR). C'était ringard, je le savais quand je l'ai dit."