50 Cent en studio après le couplet d’Eminem sur "EPMD 2"

Cela fait un moment que l'on n'a pas entendu 50 Cent autrement que pour son activité de producteur de série pour la télévision ou ses clashs à répétition. Mais, après la sortie du nouvel opus "King's Disease II" de Nas et l'apparition de son ami de longue date Eminem sur le titre "EPMD 2", Fifty nous promet un retour proche en studio. Une nouvelle qui fait du bien à entendre après une absence remarquée du Candy Shop Daddy.

Un shout-out dans le couplet d'Eminem, voilà qui aurait suffi à relancer la machine 50 Cent qui explique :

"Quand Em' fait quelque chose, ça me parle toujours, ça sonne spécial pour moi. Il performe sur l'album de Nas et ma connexion avec son couplet m'a donné envie d'enregistrer à nouveau. Ça sonnait tellement bien que je me suis dis : je dois écrire quelque chose."