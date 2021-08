Kanye West reconstruit sa maison d'enfance pour le show de Chicago

Une photo largement reprise et commentée par les médias du monde entier.

???? Kanye West fait reconstruire sa maison d’enfance sur scène pour son dernier show avant la sortie officielle de « DONDA » ! pic.twitter.com/tpKGnS11dA — Kroniqle | Actus Rap ???????? (@Kroniqle_) August 23, 2021

Occupé à relancer son clash avec Drake, Kanye West n'en oublie pourtant pas la promotion de "Donda" même si l'attente commence à peser sur les fans. Sur son compte Instagram, il a ensuite publié d'autres photos plus énigmatiques qui devraient avoir un lien avec la sortie de son dixième album solo que son manager a promis pour le vendredi 27 août, dans la foulée de l'événement à Chicago. Sur ces clichés, on y voit notamment une image de son désormais tristement célèbre masque intégral noir sur un trottoir. On ne sait pas encore très bien comment les interpréter mais il est certain qu'elles ont un rapport avec la session d'écoute et/ou avec la sortie de l'opus. Il reste néanmoins assez difficile de les décrypter.

Si vous avez une idée de leur signification, on est preneur !