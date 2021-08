YNW Melly : comment il a sorti un album alors qu'il est en prison

Il a travaillé par téléphone.

Franchement, quand des rappeurs sont sous les barreaux depuis plusieurs mois ou plusieurs années, on se demande toujours comment ils peuvent sortir des titres, des clips voire des albums comme Kodak Black l'a fait quelques semaines avant sa libération. On se dit qu'ils ont du stock et qu'ils piochent régulièrement dedans pour ne pas se faire oublier, le temps de terminer leur peine. Mais si cette idée tient le choc pour beaucoup d'artistes, souvent condamnés à des peines qui leur permettront de reprendre leur travail un jour, cette théorie est moins solide quand on parle de YNW Melly, incarcéré depuis plus de trois ans pour un double meurtre et qui risque la perpétuité voire la peine de mort s'il est reconnu coupable. Pourtant, cette situation n'a pas empêché le jeune rappeur de sortir un nouvel album, "Just A Matter of Slime" vendredi 13 août, un opus qui contient des feats avec Lil Baby, Lil Uzi Vert, Future, Young Thug notamment, dont il semble que ses parties aient été enregistrés avant son incarcération.

Même enfermé, le rappeur a participé de très près à la conception de son album, passant son temps au téléphone pour tout gérer de l'intérieur si on en croit les informations de TMZ. Selon le média américain, Melly aurait passé les huit derniers mois pendu au téléphone pour sécuriser les feats, parler aux ingénieurs du son à perfectionner lentement mais sûrement l'album. Melly aurait donné différentes directions aux ingénieurs et leur aurait dit comment peaufiner l'album lors de multiples appels téléphoniques. À la veille de la sortie de "Just A Matter of Slime", son équipe a posté une vidéo du rappeur faisant la promotion de l'album en prison sur son Instagram.