Aaliyah : bientôt un album posthume ?

Les choses semblent se débloquer.

Alors que 2021 marque les 20 ans de la mort d'Aaliyah, les annonces se multiplient. Il y a quelques jours, on appenait que son catalogue allait enfin débarquer sur les plateformes de streaming. Aujourd'hui, le projet d'un album posthume avec des artistes actuels est évoqué.

C'est l'oncle de la chanteuse et celui qui s'occupe de ses droits, Barry Hankerson, qui a évoqué cette possibilité d'un album posthume de sa nièce dans un entretien avec Billboard. On devrait entendre Aaliyah aux côtés de Snoop Dogg, Drake, Future, Chris Brown ou encore Ne-Yo. Producteur historique de la chanteuse, Timbaland sera évidemment partie prenante du projet notamment pour remixer ou refaire des prods qui sonneront plus actuelles. Un projet "vraiment sympa" pour Barry Hankerson qui regrette juste que "tant de gens ont été en colère contre moi parce que la musique ne sortait pas quand ils voulaient. Mais j'ai appris à vivre avec et je n'y peux rien".

En effet, il assure que c'est Diana, la mère de la chanteuse qui a longtemps bloqué le projet.

"Nous avons eu une discussion durant laquelle elle m'a dit qu'elle ne voulait pas que de la musique sorte et, peu importe ce que me dit ma soeur, j'essaie de faire ce qu'elle attend de moi. En tant que parent, je veux bien comprendre qu'elle ne veut pas que de la musique sorte. Qui veut entendre la voix de sa fille disparue ?"

Mais, la perspective de voir arriver les albums d'Aaliyah sur les plateformes de streaming a rebattu les cartes et selon lui, "le ton des discussions a changé" ce qui a donné le feu vert à un projet posthume de la chanteuse disparue.