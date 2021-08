Lil Baby ne veut plus revivre de garde à vue à l'étranger

Pour cela, une seule solution : devenir une immense star.

Arrêté à Paris en marge d'un défilé de haute couture avec le basketteur James Harden, Lil Baby continue de tirer les conclusions de cette mésaventure. Ce qui ressort de ses réflexions, c'est qu'il veut continuer à progresser et à devenir une grande star afin d'être reconnu à l'étranger et ainsi éviter d'être de nouveau arrêté par la police... C'est en tout cas ce qu'il a confié à Billboard dans une grande interview.

"Toute l'expérience parisienne m'a permis de savoir que je devais grandir à l'étranger. Je ne dis pas de ne pas aller en prison pour avoir enfreint la loi, mais qu'au moins, la police sache qui je suis."

Pour cela, il pense devoir encore améliorer ses performances. Et c'est exactement ce qu'il a l'intention de faire lors de sa prochaine tournée "Back Outside" avec Lil Durk.

"Pour le moment, mon ambition est de faire le show le plus fou de toute la terre. Comme à Rolling Loud, j'essaie de donner le maximum. Que puis-je faire d'autre ? Prendre des vacances ?"

Il a aussi révélé à Billboard dans quel état d'esprit il était alors qu'il travaille actuellement sur son troisième album. Selon lui, les fans peuvent s'attendre à ce qu'il pousse encore un peu plus les curseurs vers le haut. Il a aussi révélé qu'il préparait une collaboration avec André 3000.

"Je suis dans un état d'esprit complètement différent de celui où j'étais avec 'My Turn'. Mon niveau va être différent."

Quand on sait que Meek Mill a récemment avoir révélé avoir été traumatisé lors d'une séance avec lui, on a peur du résultat... ou envie, on ne sait plus très bien...