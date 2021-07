Damso : bientôt la sortie du film "QALF" ?

Dems n’en a pas fini avec son projet.

Le rappeur belge pourrait bien être en train de travailler sur un tout nouveau projet autour de "QALF". Un film sur l’album, produit par lui-même, semble être en préparation.

Damso, expert du suspens, n’a jamais été très actif sur les réseaux. Chacune de ses publications est scrutée dans le moindre détail et chaque information est précieuse. D’autant plus, depuis qu’il a annoncé faire une pause dans sa carrière, pour voyager, prendre du temps pour sa famille et également à des fins humanitaires. Un break qui n’aura été que de courte durée puisque ses fans ont pu le retrouver aux côtés de Dinos sur le morceau "Du mal à te dire" ou encore sur le dernier album de Laylow "L'étrange histoire de Mr. Anderson".

Malgré ces quelques apparitions, Damso n’en reste pas moins discret en ce qui concerne ses projets. Cependant, en début de semaine, le rappeur de 29 ans a surpris ses followers sur Instagram. Une vidéo partagée en story suggère la préparation d’un film sur "QALF". On y aperçoit un clap de cinéma avec l’inscription "QALF" et en légende : "Un film produit par le rappeur Damso". L’engouement autour de son double album (en prenant en compte QALF Infinity qui s’est ajouté au projet) pourrait donc repartir de plus belle. Après un documentaire sur le projet réalisé par Tarmarc, il semblerait aujourd’hui que ce soit Damso qui enfile la casquette de producteur, mais pour un film cette fois-ci. Qu’il s’agisse d’un court ou long-métrage, l’info est lancée et il nous tarde d’en savoir plus.

Vous aussi ?