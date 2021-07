Kanye West en isolement pour terminer "Donda" ?

Le rappeur se serait enfermé au Mercedes-Benz Stadium pour finir son album.

Selon TMZ, Kanye West aurait décidé de se barricader pour terminer son opus "Donda". Après le report de la sortie du projet, il doit maintenant mettre les bouchées doubles.

Le vendredi 23 juillet, l’ex-mari de Kim Kardashian devait délivrer son dixième album studio. L’annonce de la sortie de "Donda" a eu l’effet d’une bombe et l’engouement autour du projet n’a cessé de grimper au fil des jours. La liste des feats a fait suer quelques fans : Tyler The Creator, Travis Scott, Playboi Carti, Post Malone et bien d’autres. Sans parler de la release party du projet qui semblait être "the place to be". En effet, Ye ne s'est rien refusé et a carrément loué le Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta. Des milliers de personnes parmi ses proches et ses fans ont pu assister à l’événement aussi impressionnant que démesuré, à l’image de Kanye West. Un petit malin a même pensé à récupérer l’air du stadium pour le mettre en vente.

Malgré l’ampleur de l’événement, certaines informations de dernière minute ont commencé à laisser planer le doute sur la sortie de "Donda". Par exemple, Jay-Z et 2 Chainz, qui participent au projet, ont envoyé leurs couplets à la dernière minute, quelques heures seulement avant l'heure officielle de sortie de projet. En conséquence, Yeezy n’était pas prêt et "Donda" ne sera dévoilé que le 6 août.

Quelques jours après la relase party, le magazine TMZ a déclaré que celui qui aura droit à son documentaire sur Netflix serait toujours dans le stadium. Non, Kanye ne s’est pas perdu, il a juste décidé de s’enfermer avec son équipe dans le stadium pour finir l’album. Le rappeur aurait aménagé un studio et des espaces de vie (il faut quand même qu’il dorme), avec également son chef privé pour lui préparer ses repas. Toutes les conditions sont donc réunis pour être productif et respecter les délais, en théorie…

On croise les doigts !