Jul : les chiffres fous de "Demain ça ira" !

La team Jul était à l'affût dès sa sortie.

Jul a sorti son traditionnel album d'été ce vendredi 25 juin. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les fans du rappeur phocéen étaient au rendez-vous. Le Marseillais a réalisé un excellement démarrage : 4 millions de streams pour "Demain ça ira" seulement sur Spotify dès la première journée !

On ne vous présente plus Jul. Il a réussi à s'imposer comme un des rappeurs français les plus influents du game. Sa musique cartonne et explose encore et toujours les scores, il a atteint les 3 milliards de vues sur YouTube. Il est un des plus gros vendeurs de 2020 avec 42 000 exemplaires pour "La Machine", 41 000 pour "Loin Du Monde" sorti en décembre, et 36 000 pour "13 Organisé" sorti en octobre. D'ailleurs, l'opus du Marseillais "Loin du monde" a signé le meilleur démarrage monde sur Spotify pour un album.

Tout prouve que La zone est énormément présente sur Spotify. A peine 24h après la sortie de son projet "Demain ça ira", Jul avait déjà atteint les 4 millions de streams ! Une performance incroyable mais pas si surprenante puisque la Machine est devenu le rappeur français le plus écouté de l'histoire sur la plateforme de streaming Spotify. Pour plus de détails, le jour de sa sortie "Pic et pic, alcool et drame" atteignait plus 336 653 streams, 260 421 pour "Le bouton", 245 743 streams pour "C’est la cité" en collaboration avec Naps, ou encore 243 575 d'écoutes pour "Je kill au mic". Quant au titre "Assassinat", il cumulait 285 981 streams le même jour, 247 548 pour "Je n’ai pas que des potes".

Ses streams vont certainement augmenter considérablement prochainement. Initiateur du collectif de rappeurs marseillais 13'Organisé, il a confirmé que la deuxième édition de "Bande Organisée" est en chantier !