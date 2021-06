MC Solaar : réédition de ses trois premiers albums !

Voilà qui va faire plaisir aux amateurs de poésie !

Si on devait citer les rappeurs les plus importants dans l'éclosion du rap en France, on ne pourrait pas oublier MC Solaar. Véritable pionnier, presque un père fondateur, Solaar a longtemps incarné l'excellence de l'écriture dans un rap français qui en était alors à ses balbutiements. Du coup, l'absence de ses trois premiers albums (sortis en 91, 94 et 97) sur les plateformes de streaming était un peu incompréhensibles, au vu de leur importance. Une injustice qui sera bientôt réparée !

En effet, une grosse embrouille avait éclaté entre le rappeur et Universal après la sortie de "Paradisiaque" en 1997. Solaar voulait que ce soit un double album, mais Polydor a forcé pour que ça sorte en deux fois, ce qui donnera l'album "MC Solaar" dévoilé en 98, contre la volonté de l'artiste. Portée en justice, l'affaire est remportée par le rappeur. Le label ne peut plus exploiter le projet, qui devient complètement absent des bacs à partir de cette période. Lors du passage à l'ère du streaming, les projets n'ont pas été numérisés et mis sur les plateformes.

Depuis, un arrangement a été trouvé avec Universal Music, ce qui va permettre de mettre en ligne ces 3 projets, qui sont de véritables classiques. On devrait donc bientôt (9 juillet) retrouver "Qui sème le vent récolte le tempo", "Prose Combat" et "Paradisiaque", en espérant que le troisième projet se présentera sous la forme du double album voulue par l'artiste. A côté de ça, les projets seront également réédités en CD et en vinyle. Une excellente nouvelle pour les fans de ce genre de formats !