Frenetik : un casting cinq étoiles pour la réedition de sa mixtape !

Frenetik a dévoilé les noms prestigieux des artistes présents sur "Couleurs du Jeu".

Frenetik, l’une des figures montantes du rap francophone, va sortir la réédition de sa mixtape “Jeu de couleurs”. Elle va se nommer "Couleurs du Jeu". Le rappeur a livré la liste des invités histoire de faire monter la température.

Frenetik ne cesse de gagner en notoriété, légitimité et abonnés. Originaire de la commune d’Evere à Bruxelles, il se sert du rap comme porte-voix pour dire ce qu’il pense au plus profond de lui. C’est un artiste engagé aux vérités fortes. Celui qui se prend pour "Ragnar" s’était confié au média LaLibre en disant : "L'écriture m'apporte la paix. J'ai toujours eu du mal à dire les choses, à les faire comprendre et c'est grâce à l'écriture que je peux m'exprimer à haute voix, parler. (...) C'était une délivrance de pouvoir expliquer ce que je pouvais penser". Il a réussi à se faire une place dans ce game très difficile d’accès.

Ce vendredi 25 juin, l'auteur de "Lumière" va livrer “Couleurs du Jeu”, la réédition de son projet “Jeu de Couleurs”. Un album dans lequel il a choisi de travailler avec les plus grands. Le rappeur a publié sur ses réseaux sociaux les noms des invités. Ont répondu présent : le leader de 13'Organisé Jul, Gazo, ZKR, Leto, Josman, Nahir, Kobo, Geeeko, OG Gold, Wawa, Bryan MG, G.A.N.

On a hâte de découvrir le résultat ! On aime observer des parcours comme le sien. Il fait partie de ceux sur qui on peut miser les yeux fermés.