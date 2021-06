Lil Wayne revient sur le succès de "Tha Carter III"

Pour les 13 ans de son album le plus marquant, il a partagé ses pensées sur ce projet.

Si Lil Wayne est devenu un modèle pour tant de jeunes rappeurs de la nouvelle génération, c'est grâce à sont style mais également grâce à son rap, et précisément grâce à son album classique le plus marquant, "Tha Carter III". Un des disques les plus importants des années 2000 tant il a fait basculer le rap US dans une nouvelle ère, en installant définitivement l'autotune dans les projets, et plus généralement en inscrivant les sonorités du rap du Sud comme la tendance commerciale majeure du rap US. Un véritable tour de force réussi il y a 13 ans maintenant.

L'album fête en effet ses 13 ans cette année, puisque "Tha Carter III" était sorti en juin 2008. A l'occasion de cet anniversaire, Lil Wayne est rapidement revenu sur ce disque et son succès incroyable, en n'oubliant pas de remercier les fans. "Joyeux anniversaire au projet qui m'a vraiment montré que les fans et les supporters avaient de l'amour pour moi. On a fait un million en première semaine à une époque où les ventes étaient en chute libre à cause du téléchargement illégal. Pour ça, je serai éternellement reconnaissant", a déclaré le rappeur sur son compte Instagram.

Il est vrai que le projet avait dépassé le million de ventes pour sa première semaine d'exploitation, le plaçant évidemment au sommet des charts. Ce fut tout simplement la meilleure vente rap de 2008, et aucun album de rap n'avait réussi cette performance depuis "The Massacre", l'album de 50 Cent sorti en 2005. Une véritable performance qui a inscrit Lil Wayne au Panthéon du rap, c'est grâce à ce projet que Lil Wayne figure aussi haut dans les "tops 50 des meilleurs rappeurs" qui sortent régulièrement sur Internet. On vous propose de ré-écouter cette tuerie juste ci-dessous, pour vous rappeler des souvenirs !