Niro annonce 12 EP en un an !

Il veut se rattraper.

Niro n'en finit plus de faire des annonces folles. Il vient de déclarer qu'il comptait sortir l'équivalent de 12 EP en un an ! Une décision motivée par sa mise en retrait du game pour les prochains mois pour raisons personnelles. Mais comme il pense aussi à son public, il compte se rattraper de cette absence.

Niro était déjà dans un tour de force, celui de sortir un EP par mois pendant 9 mois. Malheureusement, les circonstances vont l'empêcher de mener ce projet à bien comme il l'a expliqué sur les réseaux sociaux.

"Pour des raisons personnelles, pas d’EP pendant 3 mois. Donc je vous dois un album entier pour être en règle avec vous. Une parole c’est une parole, je sortirais l’équivalent de 12 EP sur un an. Croyez-moi, je suis en train de faire les plus gros classiques de mon existence. Vous connaissez mon exigence vis à vis de moi-même. Cette année sera celle de la vérité, je vais tout vous raconter."

Le retour de Niro devrait donc être fracassant car on se souvient que dans de précédents posts, il avait annoncé beaucoup, beaucoup de projets notamment la reprise de sa tournée et la réalisation de sa série.

On souhaite juste que les "raisons personnelles" dont il parle ne soient pas trop graves et qu'il prenne le temps de faire ce qu'il a à faire, car quand il va revenir, avec cette annonce de 12 EP sur un an, il n'aura plus beaucoup le temps de faire autre chose !