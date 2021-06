Demon One : découvrez les invités de "Demonstrada 2.0" !

La légende du 94 est bientôt de retour avec un tout nouveau projet.

Si on devait nommer les plus grandes épopées de l'histoire du rap français, celle de la Mafia K'1 Fry arriverait très certainement en tête de liste. L'énorme collectif du 94 a un vécu et un parcours de malade, et surtout il était un véritable réservoir de kickeurs 100% street. Parmi eux, il y avait notamment Demon One, un des membres les plus reconnus avec Rohff, Rim'k ou Kery James. Le rappeur avait sa manière de kicker, très particulière, qui faisait qu'on le remarquait très vite. Le voilà désormais bientôt de retour avec un tout nouveau projet, "Demonstrada 2.0".

Son nouvel album sera dévoilé le 25 juin, d'après les story postées par le rappeur lui-même. Récemment, Demon One a fait le buzz en allant se faire opérer des dents en Turquie. Une opération qui lui a enlevé un de ses signes les plus distinctifs, mais dont le résultat est très réussi il faut l'avouer. Fier de lui, le rappeur en a profité pour dévoiler les noms des invités qui seront présents sur son album. On y retrouvera notamment Moïra, Gringe, Sadek, Obeydie, Halim, Singuila, Fefe et également son inséparable moitié de l'époque de Intouchables, Dry.

Le projet sera vraisemblablement une sorte de suite du premier volume sorti en juillet 2020, un EP de 6 titres avec la présence de Gringe sur "Sale Journée". On espère pour Demon One que cette sortie va fonctionner, car le rappeur fait partie des meubles et de l'Histoire de cette musique.