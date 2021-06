Ninho et Orelsan : le feat arrive !

Des images ont fuité hier.

Hier, on a vu des images folles de Ninho et Orelsan en train de tourner un clip qui ont suffi à rendre les internautes dingues. Alors, on est un peu tombé des nues car on ne savait pas que les deux rappeurs allaient travailler ensemble et c'est une bonne nouvelle tant leurs deux univers sont différents et qu'on hâte d'entendre ça. Et deuxième info, ils sont déjà en train de tourner le clip ! Donc, ça devrait venir assez vite, en tout cas, on l'espère !

Hier, on a vu passer cette image sur les réseaux sociaux : Ninho suspendu en l'air accroché à des filins.

Du coup, on a voulu en savoir plus et on s'est rappelé qu'à l'été 2020, un feat entre Orelsan et Ninho avait été annoncé sans qu'il n'y ait eu de suite jusqu'à hier. Avec cette vidéo, il est donc revenu au premier plan. Elle aurait été prise le 1er juin en Ukraine et serait tirée d'un tournage de clip illustrant le fameux feat entre les deux rappeurs. Cette collaboration serait issue de la compilation du label Mansa Music. Dans l'annonce faite par ce label, on devrait aussi retrouver d'autres artistes français de renom comme Alonzo, Landy, le feat dont on a déjà parlé entre Dadju et Chris Brown.

Maintenant, on n'attend plus qu'une chose : une date officielle de sortie !