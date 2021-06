The Game parle d'un retour rapide de Kendrick Lamar

K.Dot n'a rien sorti depuis 2017.

The Game a beau être "officiellement" retiré des affaires du rap, il n'en garde pas un regard acéré sur ce qui s'y passe. C'est ainsi que le rappeur de Los Angeles a lâché une bombe reprise partout sur les réseaux sociaux : selon lui, les fans ne devraient plus attendre très longtemps avant de voir arriver un album de Kendrick Lamar. Si cette nouvelle a suscité l'enthousiasme, attention tout de même, le dernier projet du rappeur de Compton, "Damn", date de 2017 et il ne semble pas forcément pressé de lui donner un successeur.

Dans une interview, The Game a expliqué qu'il avait eu une discussion avec le patron de Top Dawg Entertainment, Anthony Tiffith :

"J'ai parlé à Top Dawg. Vous savez, il m'a dit que Kendrick allait envoyer du lourd très bientôt. Comme vous savez, personne ne sait dans combien de temps ça sortira, mais si Kendrick est en train de travailler, c'est toujours important."

The Game says he’s inspired to drop new music & says he heard Kendrick Lamar is dropping soon ???? pic.twitter.com/Px6IY4RtAt — 2Cool2Blog (@2Cool2BIog) May 31, 2021

Il a eu cette réflexion alors qu'il commentait la sortie du dernier album de J. Cole, "The Off-Season".

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que The Game parle de ces rappeurs dont il a déjà loué l'écriture. Dans une autre interview parue plus tôt cette année, il expliquait justement que "J. Cole et Kendrick Lamar ne peuvent pas rester silencieux aussi longtemps". J. Cole a fait un come-back particulièrement remarqué tant par les auditeurs que par la critique. Il ne manque plus que celui de Kendrick Lamar et le tableau sera complet. Pour The Game, c'est une évidence : le public a besoin "de quelque chose qui a de la substance".

En fait, il est comme tout le monde, il attend...