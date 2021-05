DMX : vers un nouvel album posthume ?

Swizz Beatz ne veut pas brûler les étapes.

Le premier album posthume de DMX vient de sortir. "Exodus" a en effet été dévoilé le 28 Mai. Un projet très dense avec quasiment aucun titre solo, on imagine que les rappeurs se sont tous précipités pour avoir leur feat sur l'album de la légende décédée. Toutefois, on ne peut qu'être admiratif du travail de Swizz Beatz, qui a réussi à donner une cohérence au projet malgré le nombre d'invités stars bien trop élevé : Jay-Z, Nas, Snoop Dogg, Lil Wayne, Westside Gunn, Benny The Butcher, Conway The Machine et bien d'autres.

Pour le feat avec Jay-Z et Nas, il s'agit d'une chute d'un des précédents albums de DMX. Un morceau qui avait été mis de côté à l'époque et qui a été retravaillé spécialement pour l'occasion par Swizz Beatz, producteur fidèle au poste depuis les débuts de DMX. Mais lors de son interview pour The Breakfast Club, on lui a demandé si il y avait d'autres sorties posthumes prévues pour DMX. Il a été plutôt franc : "Il a encore beaucoup de morceaux. Mais pour moi, il avait travaillé tellement dur sur cet album que je ne veux pas gâcher tout ça, sauf si on arrive à en faire quelque chose qui soit meilleur que Exodus".

Il est même allé encore plus loin : il affirme carrément que pour lui, toute l'oeuvre de DMX est de l'art pur et il ne veut pas commencer à saboter son héritage en ajoutant des trucs qui n'auraient peut-être pas été validés par l'artiste lui-même, ce qui aurait pour effet de travestir l'histoire racontée par l'oeuvre de X. On ne peut évidemment que lui donner raison à ce sujet, et c'est bien la première fois qu'un producteur met de tels freins à d'autres sorties posthumes après la mort d'un artiste. D'habitude, on essaie plutôt d'essorer le filon jusqu'à épuisement. Swizz Beatz est définitivement un grand Monsieur du rap US !