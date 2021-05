Sexion d'Assaut : leur tournée est reportée en 2022

Il faudra attendre encore un an pour les voir sur scène.

Les fans de la première heure ont sauté de joie quand la Sexion d'Assaut a annoncé leur retour. Et comme si cette nouvelle ne suffisait pas, ils ont organisé une tournée dans la foulée. Malheureusement, la situation sanitaire actuelle a forcé le groupe à reporter plusieurs fois les concerts. "Le retour des rois" se fera donc en 2022.

Groupe emblématique des années 2010, la Sexion est composé de sept rappeurs : Gims, Barack Adama, Lefa, Maska, Doomams, JR O Crom et Black M. La plupart de leurs titres sont devenus des classiques et résonnent encore dans la tête de tous : "Wati By Night", "Ma direction", "Désolé", "Avant qu'elle parte"... A partir de 2013, petit à petit, les membres se consacrent à leurs carrières personnelles sans pour autant annoncer leur séparation. Ils continuent à entretenir des liens amicaux et se soutenir, mais ne sortent plus de projet ensemble.

La surprise fut donc d'autant plus grande quand ils ont officialisé leur retour courant 2020. Pour marquer le coup, ils ont annoncé une grande tournée évènement de plus de trente dates. Les premiers concerts devaient se dérouler dès juillet 2021 pensant que la situation s'améliorerait d'ici là. Malheureusement, mesures sanitaires obligent, la Sexion d'Assaut a préféré jouer la sûreté et reporter complètement la tournée à 2022. D'ici là, on espère qu'on pourra apprécier leur retour sur scène sans masque et distanciation sociale...

????La tournée de @sexiondassaut #LeRetourDesRois, initialement prévue en 2021 est reportée en 2022.

Toutes les infos ici : https://t.co/KO5jV5wFBN

????De nouvelles dates et de nouvelles places disponibles sur tous les concerts de la tournée seront mises en vente le 28 mai 2021 à 10h pic.twitter.com/Aw0GFiAEEz — Coullier Productions (@CoullierProd) May 26, 2021

La bonne nouvelle est l'ajout de plusieurs dates à la tournée et donc une nouvelle chance de shopper des places pour "Le retour des rois" !