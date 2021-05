Emmanuel Macron fan de 47Ter !

Le Président de la République trouve le groupe "génial" !

Emmanuel Macron a assisté aux dernières minutes du concert de 47Ter à Nevers. Le chef de l'Etat a bien profité du moment. Il a également félicité le groupe !

Ces dernières semaines, Emmanuel Macron concentre sa communication à destination des jeunes. Récemment, il a été vu dans une vidéo des Youtubeurs McFly et Carlito dans laquelle il s’est prêté au jeu du "concours d'anecdotes". Là, il se rapproche du rap game avec le groupe 47Ter.

Vendredi dernier, le Président de la République se trouvait à Nevers dans le cadre de la journée destinée à la culture et à la jeunesse. A l’occasion du lancement du "Pass Culture" à tous les jeunes de 18 ans, un show a été organisé avec en guest 47Ter. Emmanuel Macron s’est rendu à ce concert et a pu assister aux dernières minutes du live de ceux qui vont à la conquête de la "Côte Ouest". Un moment que le Chef d’Etat a particulièrement apprécié.

A la fin, il a même pris la parole en déclarant : "Je voulais remercier les artistes qui sont venus et qui se sont produits devant vous. Je sais que ça a été long pour eux aussi. On a assisté aux dix dernières minutes et c'était très émouvant de vous voir. Chanter, faire la fête, en restant assis, en respectant les règles et en étant formidablement libres. Et ça va aller de mieux en mieux".

Il s’est également adressé aux auteurs de "Bang" en affirmant : "C'est génial que vous ayez accepté de faire un concert assis, alors que ce n'est pas forcément ce que vous souhaitez pour un concert, mais honnêtement, c'était génial".

Le Président et le groupe ont également immortalisé l’instant avec une photo !