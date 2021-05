Migos : on connait la date de sortie de "Culture III" !

Le projet d'Offset et sa team va sortir le 11 juin prochain.

Le groupe Migos vient d'annoncer officiellement la date de sortie de "Culture III" dans un communiqué. Rendez-vous le 11 juin prochain !

"Le 11 juin, nous sommes de retour", tels sont les mots écrits sur le communiqué posté sur les réseaux sociaux du groupe Migos. Après des semaines voire des mois de teasing, de suspens, d’indices laissés partout, "Culture III" arrive bel et bien très prochainement. Une confirmation qui a enflammé les réseaux sociaux.

Quavo, Offset et Takeoff n’ont pas arrêté de faire monter la température. En février dernier déjà, Quavo avait mis fin au mystère en annonçant que l’album serait disponible avant la fin du mois de mars. Sauf qu’en plein mois de mai, toujours pas de "Culture III". De quoi rendre fou le public du groupe. Il faut dire que le rappeur a été très occupé dernièrement avec sa rupture médiatisée avec Saweetie. Ce n’était pas le moment idéal pour le groupe. Aujourd’hui, le temps a passé et les trois complices sont plus prêts que jamais !

On a même eu le droit à un avant-goût de "Culture III" puisque le premier extrait de l’album vient tout juste de sortir. Ce dernier se nomme “Straightenin”. Il cartonne déjà ! Trois jours après sa sortie, il enregistre 7 millions de vues sur YouTube et 3 millions de streams sur Spotify. Une belle performance qui en dit long sur le projet à venir !

Rendez-vous donc le 11 juin prochain pour découvrir cette future merveille ! On attend la tracklist maintenant...